الرئيس السوداني يعتذر عن عدم حضور قمة اسلامية أمريكية في السعودية

الخرطوم – د ب ا – قدم الرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير، اعتذاره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عن عدم حضور القمة الإسلامية الأمريكية التي تعقد في العاصمة السعودية الرياض يوم الأحد المقبل لأسباب خاصة . و كلف الرئيس السوداني مدير مكتبه وزير الدولة بالرئاسة السودانية الفريق طه الحسين بتمثيله في القمة و المشاركة في كافة فعالياتها،بحسب وكالة الأنباء السودانية(سونا) .

كان البشير كان قد تسلم رسالة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز سلمها مبعوثه الخاص تضمنت دعوة للمشاركة في القمة العربية الإسلامية الأمريكية التي يشارك فيها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب .

ورفض قادة الولايات المتحدة عقد لقاءات مع البشير منذ أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال له في عامي 2009 و 2010 بتهمة ارتكاب جرائم حرب في منطقة دارفور السودانية. ونفى البشير التهم الموجهة اليه واتهم المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقراً لها بأنها “أداة استعمارية” ضد بلاده. ومنذ ذلك الحين، سافر الزعيم السوداني إلى الخارج عدة مرات دون أن يلقى القبض عليه، بما في ذلك إلى جنوب أفريقيا في حزيران / يونيو 2015، عندما حضر قمة الاتحاد الأفريقي في جوهانسبرج.