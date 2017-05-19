مقاتلتان صينيتان تعترضان طائرة أمريكية فوق بحر الصين الشرقي

واشنطن - د ب أ – طالبت الصين أمريكا باحترام مخاوفها المتعلقة بالامن، بعد أن أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء الخميس، أن طائرتين مقاتلتين صينيتين اعترضتا طائرة تابعة لسلاح الجو الامريكي للكشف عن الاشعاع فوق بحر الصين الشرقي، أوائل هذا الاسبوع.

وقالت المتحدثة باسم وزارة خارجية الصين، هوا شونينج، خلال مؤتمر صحافي دوري في بكين: “منذ فترة طويلة، تقترب سفن وطائرات أمريكية من الحدود الصينية لإجراء تحقيقات”.

وأضافت “من السهل حدوث سوء فهم وسوء تقدير أو وقوع حوادث في البحر أو في الجو. نأمل أن تحترم الولايات المتحدة المخاوف المنطقية الصينية المتعلقة بالامن”.

وتابعت أنه لم يكن لديها اى تقارير عن الحادث الذى وقع فوق بحر الصين الشرقي، واضطرت للتحقق بشأن ذلك مع وزارة الدفاع الصينية، قبل أن تصدر بياناً.

ولم ترد وزارة الدفاع عن تساؤلات حتى مساء الجمعة.

وكان مسؤول أمريكي قد قال لشبكة “سي.إن.إن” الاخبارية الامريكية إن الطائرتين الصينيتين طراز “سو30-”، كانتا على بعد 150 قدما (45 مترا) من الطائرة الأمريكية، وإحداهما حلقت فوقها.

وتقوم الطائرات التابعة لسلاح الجو الامريكي طراز (دبليو.سي135-) بجمع الانبعاثات الناجمة عن الاختبارات النووية، وكان يتم استخدامها في السابق لجمع أدلة لاختبارات محتملة من قبل كوريا الشمالية.

وقال المتحدث باسم سلاح الجو، الليفتنانت كولونيل هودج في بيان، نقلته (سي.إن.إن) “بينما لا نزال نجري تحقيقات في الحادث، وصفت تقارير أولية من الطاقم الجوي الأمريكي الاعتراض بأنه غير مهني”.

وأضاف”يتم تناول القضية مع الصين، من خلال القنوات الدبلوماسية والعسكرية المناسبة”.