مقتل سبعة أفراد من عائلة واحدة إثر انفجار لغم على جانب الطريق في أفغانستان

كابول- د ب أ- لقي سبعة أفراد من عائلة واحدة حتفهم إثر انفجار لغم على جانب الطريق في إقليم لوكر شرقي أفغانستان، حسبما أفاد مسؤول الجمعة.

وقال قائد الشرطة الإقليمي عصمة الله علي زاي إن ثلاثة أطفال أصيبوا بجروح جراء الحادث.

وكانت العائلة مسافرة في حي محمد أغا، عندما صدمت سيارتهم اللغم.

وأضاف على زاي أنه يُعتقد أن حركة طالبان هي التي زرعت اللغم على جانب الطريق.

وتعتبر العبوات الناسفة أو القنابل بدائية الصنع ثاني أكثر الأسباب انتشارا لسقوط قتلى وجرحى بين المدنيين في 2016، حيث تسببت في مقتل وإصابة 19 بالمئة من إجمالي القتلى والمصابين في العام الماضي، وفقا للتقرير السنوي لبعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان (يوناما).