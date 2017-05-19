الولايات المتحدة: 750 مقاتلا من تنظيم الدولة قتلوا في أفغانستان منذ مارس

كابول- د ب أ- قتلت القوات الأمريكية والأفغانية 750 مقاتلا من تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في فى أفغانستان التي مزقتها الحرب منذ أوائل أذار/ مارس، بحسب بيان أصدرته القوات الأمريكية الجمعة.

وجاء في البيان أن قوات “مكافحة الإرهاب” المشتركة التي تشمل القوات الأفغانية والقوات الأمريكية الخاصة، قلصت مساحة أراضي تنظيم الدولة “داعش” وقدرتها القتالية بواقع الثلثين، بينما دمرت “مجمعات كهوف وأنفاق ومراكز قيادة وتحكم وقواعد لوجستية”.

وتوجه القوات الأمريكية والأفغانية ضربات جوية لمواقع داعش منذ أكثر من عامين وقتل اثنان من قادة الجماعة المتطرفة وهما أمير حافظ سعيد خان والقائد الذى حل محله عبد الحسيب.

وأفاد البيان بأن تنظيم داعش يجند ويدرب الجنود الأطفال ويخطف “النساء الشابات ويجبروهن على الزواج من مقاتليه”.

وفي نيسان/ أبريل، أسقطت القوات الأمريكية أكبر قنبلة غير نووية في ترسانتها على مجمع كهوف خاص بتنظيم الدولة “داعش” في مقاطعة آخين بإقليم نانجارهار، مخلفة حسبما يزعم 96 قتيلا ودمرت المجمع إلى جانب ذخيرة وأسلحة.