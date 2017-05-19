الفنانة نجلاء بدر تكشف عن اصابتها بعاهة مستديمة

القاهرة ـ حلت الفنانة ضيفة على برنامج “عيش الليلة” على قناة dmc، مع الفنان أشرف عبد الباقي أمس الخميس، وكشفت من خلاله عن عدد من المواقف في حياتها الفنية والخاصة.

وفاجأت الجميع عندما قالت إنها أصيبت بعاهة مستديمة بيدها في صغرها، وتعرضت قدمها للكسر والجروح، مشيرة إلى أنها كانت شقية جدًا في طفولتها، وتتسم شخصيتها بالعند.

وفي النهاية سألها أشرف عبد الباقي ضاحكاً: “طالما انتي كده أمال السقا يعمل ايه”، فأجابته ضاحكة “أنا كنت بقلده هو السبب في اللي حصلي”.