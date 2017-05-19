دينا الشربيني: لا أقبل الزواج من رجل متزوج إلا بشرط واحد

القاهرة ـ تحدثت الفنانة دينا الشربيني أثناء حوارها لبرنامج “فحص شامل” عن كل شيء في حياتها مثل الحب والزواج وقضية تعاطيها المخدرات وذكريات عملها كمذيعة، ولكنها لم تتطرق أبداً للموضوع الأهم وهو علاقتها بالنجم عمرو دياب، بعدما كشفت سابقاً عن تسجيل الحلقة منذ 7 شهور، ورغم أن مقدمة البرنامج راغدة شلهوب أوضحت أن التسجيل تم منذ أربعة شهور فقط ، إلا أن تصريحات دينا كلها كانت عن “قصص الحب القديمة” والخيانة.

أكثر واقعة أوجعت دينا الشربيني كانت خيانة خطيبها السابق لها مع صديقة مقربة، وقالت إنها سمعت أولاً بأخبار الخيانة “وبعدها تأكدت بعيني، ولم أقدر على المواجهة وقتها”، وأضافت أنها تألمت من خيانة صديقتها أكثر من خيانة خطيبها لأن خيانة الرجل متوقعة، “ولكن الصديقة المقربة استخدمت كل ما قلته عن خطيبي لتخطفه مني، وبعد عامين عادت وكلمتني، وبررت خيانتها بأنها شعرت بأن مشروع الخطوبة بيني وبينه “بايظ” ووقتها شعرت بشعور عادي، وخطيبي حاول لأكثر من سنتين الاعتذار والعودة لي ولكنني رفضت”.

أضافت أنها من الممكن أن تسامح الرجل على خيانته لو اعترف بها وكانت نزوة، ولكنها تكره “الكذاب الغبي”، ولا تسامحه “ولهذا لن أسامح الرجل الخائن الذي يبرر الخيانة بأكاذيب تهين ذكائي”. وقالت: “أنا أول من يعترف بأخطائه”.

وأشارت أنها لا يمكن أن تتزوج من رجل متزوج، وقديماً كانت ترفض الزواج من رجل مطلق حتى، ولكن حالياً تغير موقفها فلن تتزوج من رجل متزوج، ولكن يمكنها الزواج من رجل مطلّق لو كانت طليقته استعادت حياتها الطبيعية ولا يوجد أمل للعودة لزوجها، ولا مانع أن يكون له أولاد من زوجته الأولى.

وقالت إنها مرت بتجربة إعجاب مع رجل لم تتطور لقصة حب، ولكنها عرفت أنه متزوج من أخرى، واضافت: قمت بمواجهته وأنهيت القصة كلها.