طفل مصري يشعل النار في زميله ويتسبب بمقتله

القاهرة ـ أشعل طالب ابتدائي النار في زميله بمركز المنزلة بمحافظة الدقهلية بدلتا مصر، بعد إلقاء مادة حارقة عليه أثناء اللهو أدت إلى وفاته متأثرا بإصابته.

وكانت الجهات الأمنية قد تلقت بلاغا بوفاة طفل متأثرا بإصابته بحروق بالطرفين السفليين والأعضاء التناسلية والمؤخرة، وإتهام والده لطالب 11سنة، بإلقاء مادة بترولية “بنزين” على ملابس نجله أثناء لهوهما، وحال عبثه بثقاب الكبريت اشتعلت النيران بالضحية دون قصد، وتم ضبط الطفل المتهم واعترف بارتكاب الواقعة دون قصد، وتسليمه لولى أمره بعد أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايته.