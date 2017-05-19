فتاة تختطف حبيبها يوم زفافه على أخرى

لندن ـ أقدمت فتاة هندية على اختطاف صديقها تحت تهديد السلاح خلال حفل زفافه، حيث كان من المقرر أن يتزوج منافسة لها في الحب.

وتعود الواقعة عندما كان أشوك ياداف من موهانبوروا في الهند، يستعد للاحتفال بزفافه عندما دخلت صديقته السابقة مع ستة رجال مسلحين، وقاموا باختطافه ووضعه في السيارة وغادروا المكان تحت أعين مئات الضيوف المذعورين.

ويعتقد أن هذه الفتاة كانت على علاقة مع أشوك قبل أن ينهيها في وقت مبكر من العام الماضي، بسبب ضغوط من والديه اللذان أصرا على تزويجه من أخرى.

وبقي أشوك مفقودا لمدة 24 ساعة، قبل أن تتمكن السلطات من تحديد مكانه.