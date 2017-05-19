امام المسجد الحرام يشيد بالقمة العربية الاسلامية الامريكية

مكة المكرمة ـ أ ف ب ـ اشاد امام المسجد الحرام خلال خطبة الجمعة بالقمة “المباركة” المقررة الاحد في الرياض بين قادة العالم العربي والإسلامي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ونقلت وكالة الانباء السعودية عن الشيخ صالح بن حميد قوله “أيها القادة المجتمعون (…) ينبغي أن يكون الطرح واقعيا، وأن توضع النقاط على الحروف، والتأكيد أن التدخلات في المنطقة كان لها الأثر السيئ في تفاقم الصراعات الطائفية والدينية والقومية والعرقية”.

وكان حميد يشير الى ايران بدون ان يذكرها بالاسم.

كما دعا الى “لجم هذه الفوضى المسلحة التي يقودها إرهابيون، ووقودها شباب أغرار ومن ورائهم رعاة إرهاب ما ساعد الجماعات المتطرفة على سهولة الاستقطاب في مناطق الصراع والنزاع″.

واختار الرئيس ترامب أن يبدأ أولى رحلاته الى الخارج في السعودية حيث سيلقي امام أكثر من 50 من قادة الدول الإسلامية خطابا حول الإسلام.

وقال ترامب “سأدعوهم الى مكافحة الكراهية والتطرف” مشيرا الى “رؤية سلمية” للإسلام.

ودعا الشيخ حميد في الخطبة التي ابتعد فيها عن الخطاب المعتاد الى “الحوار البناء والتعاون والتسامح”.