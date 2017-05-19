المعارضة الايرانية تتحدث عن “مخالفات” في الانتخابات

طهران ـ أ ف ب ـ قبل انتهاء عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية الايرانية الجمعة، أكد مسؤول حملة المعارضة وجود “مخالفات” عديدة في العملية الانتخابية داعيا الى تدخل السلطات.

وتحدث علي نيكزاد مسؤول حملة رجل الدين المحافظ ابراهيم رئيسي عن “دعاية إعلامية قام بها بعض المسؤولين وانصار الحكومة” لصالح الرئيس حسن روحاني الذي يسعى الى اعادة انتخابه.

وأضاف نيكزاد ان “مثل هذه المخالفات هي تصرفات غير اخلاقية تنتهك حقوق الناس″.

وتنص قوانين الانتخاب الايرانية على عدم السعي للتأثير على الناخبين عند انتهاء الحملات الانتخابية قبل 24 ساعة من فتح مراكز الاقتراع.

وقال مسؤول آخر في حملة رئيسي ان 2019 مخالفة حصلت حتى الان، وانه لم يتم توزيع ما يكفي من بطاقات الاقتراع في مناطق تعتبر موالية لرئيسي من بينها مدينته مشهد.

ولم يصدر تعليق فوري من فريق روحاني.

ويتعين ان يصادق مجلس الخبراء الذي يهيمن عليه المحافظون على نتيجة الانتخابات.

من ناحية اخرى اعلن مسؤولون أنهم سيبقون ابواب مراكز الاقتراح مفتوحة لساعتين اضافيتين مساء الجمعة بسبب الاقبال الكبير للناخبين في الانتخابات الرئاسية والبلدية.

ويتصدر روحاني، رجل الدين المعتدل الذي سعى الى اعادة بناء علاقات بلاده بالعالم، الاستطلاعات غير الرسمية، الا انه يواجه معركة شرسة لاعادة انتخابه في مواجهة رئيسي الذي دعا الى تبني نهج اكثر تشددا حيال الغرب وتقديم مزيد من الدعم للفقراء.