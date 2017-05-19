عمدة لندن غاضب ازاء ظهور سائق ترام وهو نائم اثناء خدمته في مقطع فيديو

لندن ـ د ب أ ـ أعرب عمدة العاصمة البريطانية لندن عن غضبه الشديد ازاء ظهور سائق ترام في المدينة وهو نائم أثناء عمله في مقطع فيديو.

ونشرت صحيفة “إيفيننج ستاندرد” البريطانية، المقطع الذي مدته دقيقة اليوم الجمعة، وذلك بعد أن قام أحد الركاب بتصوير سائق الترام وهو نائم مسندا رأسه إلى المقود.

بعد أن قام بعمل مشاركة رابط عن التقرير، كتب صادق خان، عمدة لندن، على فيسبوك:” أنا حانق تماما إزاء هذه الواقعة، وأنا متأكد من أن كل أهل لندن سيكونون مصدومين كما أنا اليوم”.

ويرجع الفيديو إلى صباح أول أمس الأربعاء في ضاحية كرويدون جنوب لندن، وكان السائق قد توقف بالترام المملوء بالكامل عند إحدى الإشارات وراح في نومه، وبعد عدة دقائق من التوقف، استيقظ على طرقات الركاب على نافذته.

كان ترام آخر قد خرج عن مساره في تشرين ثان/نوفمبر الماضي، في منطقة قريبة للغاية من كرويدون، وأسفر الحادث عن مقتل سبعة اشخاص وإصابة أكثر من 50 آخرين، وتم اتهام السائق بالقتل الخطأ نتيجة الإهمال.

وفي إشارة إلى الحادثة التي وقعت في تشرين ثان/نوفمبر الماضي، كتب خان أن ” العائلات والناجين المكلومين، سيصابون بالفزع حيال هذا الفيديو”، مشيرا إلى أنه تحدث مع رئيس الشركة المشغلة للترام (فيرست جروب)، ليعرب له عن مشاعره ” بمنتهى الشفافية”.

وحسب صحيفة ” ايفيننج ستاندرد”، فقد أوقفت (فيرست جروب) السائق عن العمل وشرعت في التحقيق في الواقعة.