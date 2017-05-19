وزيرة الدفاع الألمانية: نقل القوات الألمانية من قاعدة إنغرليك الجوية في تركيا إلى الأردن أمر وارد

عمان ـ د ب ا ـ صرحت اليوم الجمعة بالاردن وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون دير لاين بأن نقل القوات الألمانية من قاعدة إنجرليك التركية إلى الأراضي الأردنية أمر ممكن.

وقالت الوزيرة اليوم عقب زيارة للقاعدة الجوية التي يدور حولها الحديث كمكان بديل لإنغرليك: “انطباعي الأول عن قاعدة الأزرق هنا في الأردن هو انطباع إيجابي”.

وأضافت الوزيرة أن الجهد التنظيمي لنقل القوات إلى الأردن سيكون هائلا بالتأكيد، إلا أنه بعد “فترة استراحة من العمليات” يمكن أن يقوم الجيش الألماني من هذه القاعدة بواجباته في الحرب على تنظيم الدولة الإسلامية / داعش / ضمن قوات التحالف الدولي.

ويرجع السبب في طرح هذه الأفكار بشأن سحب حوالي 260 جنديا ألمانيا من تركيا إلى فرض السلطات التركية حظرا على زيارة المسؤولين الألمان للجنود العاملين في قاعدة إنجرليك بتركيا والتابعة لحلف شمال الأطلسي “ناتو”.

كانت السلطات التركية رفضت هذا الاسبوع مرة أخرى رحلة لمندوبين من لجنة الدفاع المشكلة من البرلمان الألماني “بوندستاج” إلى الجنود الألمان في تركيا.

وتعتزم الحكومة الألمانية إصدار قرار نهائي بشأن نقل القوات الألمانية إلى الأردن عقب انتهاء قمة حلف الناتو التي تعقد الأسبوع المقبل