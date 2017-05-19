السعودية وأمريكا تصنفان قيادياً بــ”حزب الله” اللبناني”إرهابياً”

دبي -(رويترز): قالت السعودية ، أمس الجمعة، إنها أدرجت هاشم صفي الدين القيادي البارز بجماعة حزب الله اللبنانية الشيعية في القائمة السوداء لمكافحة الإرهاب.

وحزب الله حليف وثيق لإيران الخصم اللدود للسعودية في المنطقة.

كذلك،أضافت وزارة الخزانة الأمريكية أيضا صفي الدين إلى قائمتها السوداء لمكافحة الإرهاب قبل يوم من زيارة للرئيس دونالد ترامب إلى المملكة.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “قامت المملكة العربية السعودية اليوم بتصنيف اسم هاشم صفي الدين… على خلفية مسؤوليته عن عمليات لصالح ما يسمى حزب الله اللبناني الإرهابي في أنحاء الشرق الأوسط”.

ووضع اسم صفي الدين في القائمة السوداء لمكافحة الإرهاب على الموقع الالكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية.

وقالت الوكالة إن صفي الدين مسؤول أيضا عن تقديم استشارات حول “تنفيذ عمليات إرهابية” ودعم لنظام الرئيس السوري بشار الأسد.

وصفي الدين هو رئيس المجلس التنفيذي لحزب الله الذي يشرف على الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية للجماعة. وتعتبر واشنطن حزب الله منظمة إرهابية.

وتأسست جماعة حزب الله في عقد الثمانينات لقتال الاحتلال الإسرائيلي لجنوب لبنان الذي انتهى في عام 2000 وتقاتل الآن في سوريا إلى جانب قوات حكومة الأسد ضد جماعات معارضة مسلحة تساندها الدول العربية الخليجية السنية.

وأعلنت السعودية ودول الخليج العربية حزب الله منظمة إرهابية في 2016 وقالت إنها ستعاقب كل من ينتمي إليه أو يتعاطف معه أو يدعمه ماليا أو يؤوي أيا من أعضائه.

وقالت وكالة الأنباء السعودية إن المملكة “سوف تواصل تصنيف نشطاء وقيادات وكيانات تابعة لحزب الله وفرض عقوبات عليهم نتيجة التصنيف”.