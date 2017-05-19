مقتل 11 حوثياً بينهم قيادي بارز بمعارك مع الجيش اليمني جنوبي البلاد

مأرب – الأناضول : أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة، اليوم الجمعة، مقتل 11 مسلحا من جماعة “أنصار الله” (الحوثيين) بينهم قيادي بارز، في معارك اندلعت بين قواته ومسلحي الجماعة، جنوبي البلاد.

ونقل موقع “سبتمبر نت” الناطق باسم الجيش، عن مصادر عسكرية (لم يسمها) أن الجيش تصدى لهجوم كبير لـ”الحوثيين” والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، في منطقة “مريس″ بمحافظة الضالع، ما أسفر عن اندلاع معارك بين الجانبين تواصلت من مساء أمس الخميس، وحتى صباح اليوم.

وذكرت المصادر أن المعارك أسفرت عن مقتل 11 من عناصر “الحوثي” بينهم القيادي البارز بالجماعة “موفق السيد”، إضاف لجرح 4 آخرين، دون أن تشير إلى وجود خسائر لدى الجيش اليمني.

ولفتت المصادر ذاتها إلى أن قوات الجيش غنمت أسلحة متوسطة وخفيفة من “الحوثيين” خلال المواجهات.

ولم يصدر عن الحوثيين، أية بيانات بعد، تعليقاً على ما أورده الناطق باسم الجيش اليمني، وعادةً ما تتجنب الجماعة الإعلان عن خسائرها الميدانية.

ويسيطر “الحوثيون” على أجزاء من محافظة الضالع، وتندلع بين الحين والآخر معارك بين مسلحي الجماعة والقوات الحكومية بالعديد من مناطق المحافظة.