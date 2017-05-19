﻿من الأسرى المضربين: حاتم الجيوسي.. ستة أحكام مؤبدة و55 عاماً

ولد الأسير حاتم ياسر محمد الجيوسي في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، في 29 فبراير/ شباط 1972، ودرس في روسيا، وتخرج كفني أسنان عام 2000، وعاد إلى فلسطين، وانضم إلى صفوف المقاومة الفلسطينية وشارك في عمليات عسكرية ضد جنود الاحتلال. ويعد من مؤسسي كتائب الشهيد ثابت ثابت، التابعة لحركة فتح، في بداية انتفاضة الأقصى. أصبح مطارداً عام 2001، واستمرت مطاردته لعامين كاملين، إلى أن حوصر في منزل في مخيم نور شمس جنوب طولكرم، وكان من الواضح من طبيعة الاشتباك الذي جرى معه أن النية كانت مبيتة لقتله وليس اعتقاله، ففي 21 شباط/ فبراير 2003 أُمطر جنود الاحتلال المنزل الذي يوجد فيه بالقذائف، ورفض في البداية تسليم نفسه، لكنه خشي على أصحاب المنزل، فأوقف الاشتباك، واعتقله الجيش بعد أن استمر حصاره لأربع ساعات. ومنعت أسرته من زيارته لعام كامل، وخضع لتحقيق عنيف وحكم عليه في النهاية بستة مؤبدات و55 عاماً بتهمة الانتماء لحركة فتح وجناحها العسكري كتائب شهداء الأقصى، وتعرض للعزل الانفرادي لعدة أشهر أكثر من مرة. كان في ذلك الوقت شقيقه محمد يوجد في الأسر وقد حوكم بالسجن 10 أعوام، ليأخذ حاتم عن شقيقه خمسة منها ولتضاف إلى حكمه ليصبح 6 مؤبدات و55 عاماً.

بعد الحكم عليه، أراد حاتم أن يكمل دراسته داخل السجن لكن سلطات الاحتلال منعته من ذلك، حيث تعرض للعزل الانفرادي أكثر من مرة ولعدة أشهر، ومنذ اعتقاله لم تتمكن والدته من لمسه، فالزيارات إن سمح بها تكون من خلف زجاج وبواسطة هاتف صوته مزعج وغير واضح.

يخوض حاتم إضراب الحرية والكرامة وهو يعاني من قرحة في المعدة، ويريد زيارة مريحة لوالدته المريضة، والتي تعرضت لنزيف في المعدة، وقبلها تعرضت لجلطة في الرئة، وتم استئصال سرطان من البنكرياس لديها.