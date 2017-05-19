﻿الخارجية المصرية تنفي اختلاس سفيرها في برلين 250 ألف يورو

القاهرة – «القدس العربي»: نفت وزارة الخارجية المصرية في بيان، ما تردد عن اتهام سفير مصر لدى برلين بدر عبد العاطي، باختلاس 250 ألف يورو. وكانت وسائل إعلام تناولت خلال الأيام الماضية، خبرا مفاده أن بعثة من الرقابة الإدارية أجرت تفتيشا لمقر السفارة المصرية في برلين، وإقامة السفير في منتصف الشهر الماضي فيما عرف إعلاميا بـ «عملية برلين»، والتحقيق في فقدان أموال ومقتنيات تقدر بحوالى ربع مليون يورو، بما يعادل حوالى 5 ملايين جنيه مصري.

وحسب تقارير إعلامية جرى التحقيق مع بدر عبد العاطي السفير المصري لدى ألمانيا بتهمة شراء سيارة مرسيدس للسفارة المصرية وتسجيلها باسمه الشخصي، وأقر السفير بالمخالفات المنسوبة إليه، ووافق على رد المبالغ محل التحقيقات.

وقالت الخارجية، في بيانها :«تعقيبا على ما نشرته بعض الصحف والمواقع الإخبارية نقلا عن مصادر مجهولة، بشأن تجاوزات سفارة مصر ببرلين، وخضوعها لإجراءات رقابية دورية، تنفي وزارة الخارجية نفيا قاطعا توجيه أية اتهامات بالاختلاس لسفير مصر في برلين، او تسجيل إحدى سيارات السفارة باسم السفير المصري.»

وأهابت الخارجية بالصحف ووسائل الإعلام المصرية أن تنأى بنفسها عن ترويج أو تداول تقارير إخبارية غير صحيحة، تستند إلى مصادر مجهولة.