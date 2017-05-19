﻿موناكو يرفض عرضا بـ75 مليون يورو لبيع مبابي

باريس – الأناضول: رفض موناكو الفرنسي عرضا مغريا من ليفربول الإنكليزي للموافقة على رحيل مهاجمه كيليان مبابي. وتلقى موناكو عرضا بقيمة 75 مليون يورو للاستغناء عن مبابي وانتقاله إلى ليفربول إلا أن العرض قوبل بالرفض. ورصد موناكو 100 مليون يورو للاستغناء عن مبابي لأي ناد يرغب في التعاقد معه. ونجح مبابي في جذب الأنظار إليه في الفترة الأخيرة في الدوري الفرنسي ودوري أبطال أوروبا. وسجل مبابي 15 هدفا في الدوري، وقاد فريقه للتتويج باللقب للمرة الثامنة في تاريخه وبعد غياب 17 عاما.

برشلونة يرفض رحيل لاعبه دينيس سواريز

برشلونة – الأناضول: رفض برشلونة، فكرة رحيل لاعب الوسط دينيس سواريز، حيث ترغب إدارة النادي في منح اللاعب فرصة أخرى لاثبات نفسه الموسم المقبل. وتم رفض رحيل سواريز رغم تلقيه العديد من العروض، أبرزها من فالنسيا الإسباني وتوتنهام الإنكليزي وثنائي إيطاليا روما ونابولي. وعاد سواريز الصيف الماضي إلى برشلونة بعدما رحل قبلها إلى فياريال في صفقة قدرت بـ2.5 مليون يورو.

كلوب يتمنى أن يخلفه جيرارد في تدريب ليفربول!

لندن – د ب أ: قال يورغن كلوب، مدرب ليفربول، إنه سيكون سعيدا للغاية، إذا أصبح أسطورة النادي ستيفن جيرارد مدربا للفريق خلفا له. وعاد جيرارد، القائد السابق للفريق، إلى استاد «أنفيلد» في شباط/ فبراير الماضي مدربا لفريق الأكاديمية، ثم تولى في نيسان/ أبريل الماضي تدريب فريق تحت 18 عاما. وكان كلوب نصح جيرارد بتولي هذه المهمة، وأكد المدرب الألماني أنه سيبذل كل ما بوسعه لمساعدة جيرارد (36 عاما)، الذي سيستكمل إجراءات الحصول على رخصة التدريب «أ» من اليويفا هذا الصيف. وقال: «عمل ستيفن معنا يعد مثاليا. ياله من رجل ، إنه رائع. كان واحدا من أفضل اللاعبين في العالم على الإطلاق.» وأضاف: «قلت له إنه عندما أرحل، أو أقال من النادي، لن أكون معنيا بالطبع بخليفتي، لكنني أتمنى أن يكون هو من يخلفني في تدريب الفريق.» وتابع: «سأقدم كل ما بوسعي لضمان حصوله على كل ما يحتاجه من معلومات (عن التدريب).»

سيرخي روبرتو يعود إلى قائمة المنتخب الاسباني

برشلونة – د ب أ: جرى استدعاء سيرخي روبرتو لاعب وسط برشلونة، من جديد إلى قائمة المنتخب الأسباني للمباراتين أمام كولومبيا ومقدونيا الشهر المقبل. كذلك استدعى المدرب جوليان لوبيتيغي، ماركو أسينسيو، لاعب ريال مدريد، وجيرارد ديلوفو، لاعب ميلان الإيطالي، للمباراة الودية أمام كولومبيا في السابع من حزيران/يونيو والمباراة الأخرى المقررة أمام مقدونيا في سكوبي ضمن تصفيات كأس العالم في 11 من الشهر ذاته. كذلك استدعى من الريال، داني كارفاخال وسيرخيو راموس وناتشو وألفارو موراتا وأسينسيو. ونظرا لمشاركتهم في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس في الثالث من يونيو، يتوقع أن يتم إعفاؤهم من المباراة الودية على أن يعودوا لمواجهة مقدونيا.

شتاينهاوس أول سيدة تدير مباريات الدوري الألماني الموسم المقبل!

فرانكفورت – د ب أ: ستكون بيبيانا شتاينهاوس أول سيدة تقوم بتحكيم مباريات في الدوري الألماني، بداية من الموسم المقبل بعدما تمت ترقيتها إلى مجموعة الحكام الذين يديرون مباريات الدرجة الأولى. وذكر الاتحاد الألماني أن شتاينهاوس (38 عاما) كانت من بين أربعة حكام ترقوا لإدارة مباريات البوندسليغا من الدرجة الثانية. وقالت شتاينهاوس: «كان حلمي دائما كحكم أن أدير مباريات البوندسليغا. والآن أصبح الحلم الحقيقة».

بشكتاش التركي يفتتح مدرسة كروية في كركوك العراقية

كركوك (العراق) – الأناضول: افتتح نادي بشكتاش التركي، مدرسة لكرة القدم في محافظة كركوك العراقية، بهدف دعم الرياضة، واكتشاف وتنمية الطاقات الشبابية في المحافظة. وقال جنكيز قره قايا، رئيس جمعية «قره كارتال 1903» خلال مراسم افتتاح المدرسة الكروية، الذي نُظم في نادي التركمان الرياضي: «اكتشفنا جمهوراً واسعاً لفريق بشكتاش في كركوك، ورغبنا بتنمية القدرات الرياضية لجمهور بشكتاش». وأشار قره قايا أن المدارس الكروية في تركيا تقدم خدماتها مقابل أجورا، إلا أن المدرسة الكروية في كركوك تقدم خدماتها مجانا، بدعم من رئيس نادي بشكتاش الرياضي، فكرت أورمان. ولفت إلى أن جميع محبي كرة القدم سيستفيدون من خدمات المدرسة بغض النظر عن الدين واللغة والعرق في كركوك. من جانبه أعرب رئيس النادي التركماني، فائق جميل، عن سعادته لافتتاح مدرسة كروية بهذه المستوى في كركوك. وأوضح أن المدرسة الكروية تعد الأولى من نوعها في عموم العراق، بالنسبة لناد بمستوى بشكتاش. وأكد جميل على أهمية المدرسة الكروية للشباب الذي أمضوا سنوات عدة تحت وطأة الحرب والعنف، حيث سيكون متنفساً لهم. وأعرب عن ثقته في أن تكون المدرسة مكاناً مهماً لإثبات الشباب لقدراتهم الرياضية في المحافظة.