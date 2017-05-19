﻿بطولة روما للتنس: هاليب تحجز المقعد الأول في الدور قبل النهائي

روما – د ب أ: حجزت الرومانية سيمونا هاليب المقعد الأول في الدور قبل النهائي ببطولة روما لتنس الأساتذة، بعدما تغلبت على الاستونية أنيت كونتافيت 6/2 و6/4 في افتتاح دور الثمانية.

واحتاجت، هاليب المصنفة السادسة للبطولة، والتي توجت مطلع الاسبوع بلقب بطولة مدريد، إلى 80 دقيقة للتغلب على منافستها ورفع عدد انتصاراتها إلى 25 خلال آخر 29 مباراة لها على الملاعب الرملية. وتجدر الإشارة إلى أن كونتافيت وكذلك الأسترالية داريا غافريلوفا، أول مشاركتين من التصفيات، تصلان إلى دور الثمانية في البطولة الإيطالية، خلال عامين. وتلتقي هاليب في المربع الذهبي الفائزة بين غافريلوفا والهولندية كيكي بيرتنز المصنفة 15 للبطولة.