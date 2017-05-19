﻿انفانتينو يعرب عن دهشته من سرعة إنجاز أول ملاعب مونديال 2022

الدوحة – د ب أ: أعرب جاني إنفانتيو رئيس الفيفا عن دهشته بعد أن أصبح ملعب ستاد «خليفة»، أول ملاعب كأس العالم 2022، جاهزا لاستضافة مباريات المونديال قبل خمس سنوات على الحدث العالمي.

ونزل إنفانتينو إلى أرض ستاد خليفة الدولي بصحبة النجم الإيطالي السابق ألتوبيلي قبل ساعات قليلة من بداية مباراة السد والريان في نهائي كأس أمير قطر. وقال إنفانتينو باللغة العربية: «مبروك»… موجها التهنئة لكل الشعب القطري بمناسبة انجاز ستاد «خليفة» الدولي .وعبر انفانتينو عن ارتياحه الشديد للصورة المميزة التي شاهد عليها الاستاد بالإضافة للحضور الجماهيري الكبير والذي جعل الأجواء مونديالية على الأراضي القطرية .وأكد إنفانتينو: «سعيد للغاية بالتواجد هنا اليوم لحضور هذا النهائي، وتدشين استاد خليفة الدولي». وأضاف: «تواجدت هنا قبل ستة أشهر وكان العمل بدأ في تطوير الملعب، واليوم انتهى بالكامل وهذا أمر رائع جدا يجعلني شخصيا كرئيس للفيفا متفائل جدا، كرة القدم تحتاج للإصرار والعزيمة وهذا الملعب دليل واضح على ذلك». وقال: «فرص الذهاب لكأس العالم قبل 2022 بالنسبة لقطر شبه مستحيلة، لكن يجب أن يكون هناك عمل واصرار وحماس ليصل المنتخب القطري في مرات مقبلة إلى نهائيات كأس العالم، فهناك مستقبل كبير ينتظر الكرة القطرية خلال السنوات المقبلة». واعتبر انفانتينو أن كرة القدم تعني كل شيء في الحياة، فهي الحب والسحر والضحك والبكاء والسعادة والحزن، ومن خلالها يعرف الرياضي كيف يتعامل مع المنافس فيبتسم عند الخسارة ويتواضع عند النصر .