﻿قطر تتوقع قدوم 1.3مليون مشجع خلال مونديال 2022

الدوحة – أ ف ب: كشف مسؤول في اللجنة المنظمة لكأس العالم 2022 في قطر، ان بلاده تتوقع قدوم 1,3 مشجع لمتابعة البطولة العالمية التي ستقام للمرة الأولى في الشرق الأوسط وشمال افريقيا.

وقال مساعد الأمين العام لشؤون البطولة في اللجنة العليا للمشاريع والارث ناصر الخاطر: «نعتقد اننا سنواجه تدفقا هائلا (من المشجعين)، 1,3 مليون شخص» خلال البطولة، خلال جولة للصحافيين في ستاد خليفة الدولي، أول الملاعب المضيفة للبطولة الذي تم كشف النقاب عنه، عشية إعادة افتتاحه رسميا. واضاف: «وضعنا سقف 1,3 مليون مشجع كرقم تقديري»، أي ما يقارب نحو نصف عدد سكان الدولة الخليجية. وتابع: «اعتقد ان الجميع عندما يفكرون بكأس العالم، يتوقعون ان تكون غالبية المشجعين من أوروبا الغربية أو أميركا الجنوبية (…) أعتقد بالدرجة الأولى ان كرة القدم تتغير، وأعتقد أيضا انه بالنظر الى الموقع الجغرافي لقطر، سنرى ان غالبية المشجعين سيأتون من المنطقة، لا سيما من السعودية». وتوقع قدوم «العديد من المشجعين من الهند ومن روسيا (…) أعتقد اننا سنرى أمرا مختلفا للغاية في كأس العالم هذه». وكان نحو مليون شخص زاروا البرازيل خلال استضافتها المونديال الأخير عام 2014. ومن المقرر ان تقام كأس العالم 2022 في الفترة الممتدة بين 21 تشرين الثاني/ نوفمبر و18 كانون الأول/ ديسمبر 2022.