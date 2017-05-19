﻿مونديال الشباب: الأرجنتين تتربص بإنكلترا والمنتخب الكوري يتطلع إلى بداية قوية

سول – د ب أ: تستحوذ المباراة بين المنتخبين الأرجنتيني والإنكليزي على معظم الاهتمام من بين المباريات الأربع، التي تقام اليوم مع انطلاق فعاليات النسخة الحادية والعشرين لكأس العالم للشباب (تحت 20 عاما) في كوريا الجنوبية.

وتفتتح البطولة بأربع مباريات متباينة في القوة والإثارة، أبرزها المواجهة الكلاسيكية بين المنتخبين الأرجنتيني والإنكليزي، فيما تتزامن معها مباراة فنزويلا وألمانيا وتعقبها مواجهة فانواتو والمكسيك ثم تقام مباراة الافتتاح الرسمية بين كوريا الجنوبية وغينيا. وتحظى مباراة الأرجنتين مع المنتخب الإنجليزي بأهمية بالغة، حيث يبحث نجوم التانغو عن ضربة بداية قوية في البطولة، التي يسعى من خلالها لاستعادة اللقب. وكان المنتخب الأرجنتيني أحرز اللقب السادس له في 2007. ومنذ ذلك الحين، لم يستطع أي فريق معادلة الرقم القياسي للفريق في عدد مرات الفوز بلقب مونديال الشباب. وتبدو المباراة بمثابة «السهل الممتنع» للأرجنتين، لا سيما وأن المنتخب الإنكليزي ليس من القوى الكبيرة في تاريخ بطولات كأس العالم للشباب، حيث لم يفز باللقب كما اتسمت مشاركاته الأخيرة بالفشل الذريع، فلم يحقق أي فوز في مشاركاته بالبطولة منذ نحو عقدين. وكان آخر فوز للمنتخب الإنكليزي في البطولة عبر نسخة 1997 فيما غابت الانتصارات عن الفريق في 17 مباراة متتالية على مدار مشاركاته التالية. ورغم هذا، يخوض التانغو المباراة بحذر شديد لا سيما وأن المفاجآت واردة كما تحظى المواجهات بين فرق البلدين دائما بالندية والإثارة. وسبق للفريقين أن التقيا في دور المجموعات أيضا بمونديال 2011 للشباب وتعادلا سلبا.

ورغم الصعوبات التي واجهها مسؤولو المنتخب الألماني لاختيار قائمة الفريق، التي تأتي بالتزامن مع نهاية الموسم الكروي في أوروبا، يتطلع الفريق إلى تقديم نسخة ناجحة والمنافسة بقوة. كما اعترف المدرب بأن فريقه لم يخض الاستعداد اللازم قبل المشاركة في هذه البطولة، لكنه يرى أن فريقه قادر على اجتياز هذه المشاكل. ويستهل المنتخب الألماني مسيرته بمواجهة متوسطة المستوى أمام نظيره الفنزويلي ضمن المجموعة الثانية التي تشهد أيضا مباراة المكسيك وفانواتو. وتمثل المباراة اختبارا للمنتخب المكسيكي في مواجهة المجهول حيث يخوض فانواتو البطولة للمرة الأولى. وفي مباراة الافتتاح، يعول المنتخب الكوري كثيرا على المساندة الجماهيرية لتقديم بداية قوية أيضا على حساب منتخب غينيا، الذي ليس لديه ما يخسره ويرغب في تفجير إحدى المفاجآت التي تتسم بها المباريات الافتتاحية في هذه البطولات الكبيرة. وإلى جانب اعتماد المنتخب الكوري على مجموعة من اللاعبين تتسم بالسرعة والقوة البدنية، سيكون لي سيونغ وو هو النجم، الذي تترقبه الجماهير في البطولة والذي يعلق عليه الفريق آمالا عرضية. وكان وو أحرز هدفا للفريق في مباراته الودية أمام أوروغواي قبل أيام ليؤكد أنه يحمل آمال أصحاب الأرض على كاهله. وينتمي اللاعب لمدرسة الناشئين الشهيرة «لا ماسيا» بنادي برشلونة الأسباني، كما يلعب حاليا لفريق الشباب بالنادي ويلقب بأنه خليفة «ميسي» نسبة إلى المهاجم الأرجنتيني الشهير ليونيل ميسي هداف برشلونة. لكن لي يحتاج إلى بذل جهد كبير في البطولة الحالية لتأكيد جدارته بلقب خليفة ميسي.