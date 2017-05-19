﻿الدوري الإيطالي: يوفنتوس يتطلع لحسم اللقب عبر بوابة كروتوني

روما – د ب أ: لدى يوفنتوس الذي يطارد الأرقام القياسية وكروتوني المتعثر أفكار مختلفة للمجد عندما يلتقيان غدا الأحد في تورينو ضمن الجولة السابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري الإيطالي.

وفاز يوفنتوس على لاتسيو 2/صفر مساء الأربعاء في روما ليتوج بكأس إيطاليا للمرة الثالثة على التوالي في رقم قياسي، ويبحث الآن عن لقبه السادس على التوالي في الدوري في رقم غير مسبوق، كي يجمع بين ثنائية الدوري والكأس للمرة الثالثة على التوالي. ويتصدر يوفنتوس بفارق أربع نقاط أمام أقرب ملاحقيه روما، الذي أرجأ حسمه للقب بعدما فاز عليه الاسبوع الماضي 3/1، فيما يحل نابولي في المركز الثالث بفارق خمس نقاط عن الصدارة. ويحلم الوافد الجديد كروتوني بتفادي الهبوط، بعدما حقق خمسة انتصارات وتعادلين ليصبح على بعد نقطة واحدة من منطقة الأمان. وقال ماسيميليانو اليغري مدرب يوفنتوس: «ستكون مواجهة صعبة أمام كروتوني، لأنه حصد 17 نقطة في آخر سبع مباريات (مقابل 12 نقطة ليوفنتوس) وسيقاتل من أجل البقاء بالدرجة الأولى، علينا أن نظهر بمستو رائع». وقد يحتفل يوفنتوس باللقب حتى في حالة الخسارة، لكن ذلك يتوقف على نتيجة مباراة روما مع كييفو ونابولي مع فيورنتينا اليوم. لكن روما ونابولي اللذان ضمنا التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، لن يتوانا عن تحقيق الفوز لتجنب المركز الثالث الذي يؤهل صاحبه للدور التمهيدي للبطولة الأوروبية وليس دور المجموعات. ويحتاج إمبولي لنقطة واحدة لضمان البقاء عندما يستضيف اتلانتا الأحد، ويلتقي جنوى السابع عشر بفارق نقطتين عن كروتوني، مع تورينو في اليوم ذاته. وحجز لاتسيو واتلانتا مقعدين من ثلاثة في الدوري الأوروبي، في الوقت الذي يتصارع فيه ميلان وفيورنتينا على المقعد الثالث. ويحتل ميلان المركز السادس بفارق نقطة واحدة عن فيورنتينا السابع. ويلتقي ميلان مع ضيفه بولونيا في الوقت الذي يواجه انتر ميلان الثامن لاتسيو. وتختتم مواجهات الأحد بمباراة ساسولو مع كالياري واودينيزي مع سامبدوريا.