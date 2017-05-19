﻿الدوري البلجيكي: أندرلخت بطلا للمرة الـ34 في تاريخه

بروكسل – الأناضول: توّج أندرلخت، بلقب الدوري البلجيكي للمرة الرابعة والثلاثين في تاريخه، قبل جولة واحدة من نهاية مجموعة التتويج والتأهل لدوري أبطال أوروبا.

وتغلب أندرلخت على مضيفه رويال شارلوروا 3/1، ضمن الجولة التاسعة للمجموعة. وتقدّم شارلوروا بهدف الإيفواري كريس فياني بيدي في الدقيقة 27، وعاد أندرلخت بثلاثة أهداف عن طريق البولندي لوكاس تيودورزيك (هدفين) وماسيمو برونو في الدقائق 59 و81 و87. وفي الجولة ذاتها، فاز أوستند على ضيفه كلوب بروج بهدفين لهدف. وأحرز هدفي أوستند التشيكي دافيد رزينال والنيجيري جوزيف أكبالا في الدقيقتين 30 و82، فيما جاء هدف كلوب بروج عن طريق البرازيلي ويسلي موراييس في الدقيقة 72. وتغلب جينت على ضيفه زولت فارغم بخمسة أهداف لهدفين، ضمن الجولة ذاتها. وأحرز خماسية جينت، المالي خليفة كوليبالي (هدفين) في الدقيقتين 21 و61، وكينيث والنيجيري سامويل كالو والياباني يويا كوبو في الدقائق 36 و59 و83، فيما جاء هدفا زولت فارغم عن طريق مباي لي والدانماركي هنريك دلسغارد في الدقيقتين 79 و87. وبتلك النتائج، تصدر أندرلخت المجموعة وحصد اللقب برصيد 49 نقطة، بينما احتل كلوب بروج الثاني برصيد 42 نقطة بفارق نقطة عن جينت وأوستند الرابع برصيد 37 نقطة، وشارلوروا الخامس برصيد 34 نقطة، وزولت السادس برصيد 32 نقطة. وتتكون مجموعة البطولة والتأهل الأوروبي من 6 فرق احتلت المراكز الستة الأولى للمرحلة الأولية للدوري البلجيكي، وهي أندرلخت وكلوب بروج وزولت فارغم وجينت وأوستند ورويال شارلوروا. وعقب تأهل الفرق الستة تم احتساب نصف نقاطهم (تضاف نصف نقطة في حال عدم القسمة على اثنين)، ويتم إضافة النقاط التي يكتسبها الفريق في مرحلة البطولة والتأهل الأوروبي. وتلعب الفرق بنظام دوري من دورين ليتأهل مباشرة الأول لمرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ويتأهل الثاني لتصفيات البطولة، ويتأهل الثالث للدوري الأوروبي. وينتظر الرابع مباراة تجمعه مع بطل الفرق الثمانية الأخرى التي احتلت المراكز من السابع حتى الرابع عشر في المرحلة الأولية للدوري.