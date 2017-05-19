﻿الدوري الألماني: لام يتسلم اللقب في مباراته الأخيرة مع بايرن ميونيخ

برلين – د ب أ: يختتم فيليب لام قائد بايرن ميونيخ مسيرته المذهلة مع الفريق باستلام درع الدوري الألماني اليوم لكن المتعة الحقيقية للجولة الأخيرة من المسابقة تقع في مكان آخر.

ويهدف بوروسيا دورتموند لتخطي هوفنهايم في صراع المركز الثالث والتأهل المباشر لدوري أبطال أوروبا. وفي صراع النجاة من الهبوط، سيلتقي هامبورغ الثالث من القاع مع فولفسبورغ الرابع من القاع في مباراة حياة أو موت لضمان البقاء بالدوري بدون الحاجة لخوض دور فاصل. كما يوجد صراع قوي لانتزاع بطاقات التأهل للعب في الدوري الأوروبي. وكان البايرن توج بلقب الدوري للمرة الخامسة على التوالي قبل نهاية الدوري بثلاث جولات، ويريد أن ينهي الموسم بالفوز على فرايبورغ، السادس والذي ينافس على التأهل للدوري الأوروبي. وسيخوض لام (33 عاما) مباراته الأخيرة، حيث سينهي مسيرته التي استمرت 14 عاما، والتي توج خلالها بـ21 لقبا مع البايرن وكأس العالم 2014 مع ألمانيا. كما سينهي تشابي ألونسو (35 عاما) مسيرته التي توج خلالها بلقب دوري الأبطال مع ليفربول وريال مدريد. واعترف لام أنه ربما يعاني من بعض التوتر عندما يدخل الملعب للمرة الأخيرة. وقال لام:» أتطلع لمباراتي الأخيرة، وأن أكون مع الفريق لآخر مرة، ومع الجماهير، ومع العاملين في الملعب. لا يمكنني التأثر عما سيحدث». ويريد المهاجم روبرت ليفاندوفسكي أن يفوز بلقب هداف الدوري للعام الثاني على التولي، حيث سجل 30 هدفا متقدما بفارق هدف عن بيير إيمريك أوباميانغ مهاجم دورتموند. ويتساوى دورتموند مع هوفنهايم بعدد النقاط ولكن دورتموند يتفوق بفارق أربعة أهداف. ويستضيف دورتمومند فيردر بريمن الذي ينافس للعب في الدوري الأوروبي، في مباراة ربما تحسم مستقبل توماس توشيل مدرب دورتموند مع الفريق. وفي سيناريو محتمل فإن اوغسبورغ قد يتراجع إلى المركز الثالث من القاع، الذي يخوض صاحبه دورا فاصلا أمام ثالث الدرجة الثانية، إذا جاءت خسارته أمام هوفنهايم، الذي يدربه جوليان ناغلسمان، بهدفين أكثر من خسارة فولفسبورغ أمام هامبورغ. يشار إلى أن هامبورغ الوحيد الذي لم يهبط من البوندسليغا، منذ نشأة الدوري في 1963، لكنه الآن على حافة خوض المباراة الفاصلة للبقاء بالدوري للمرة الثالثة في آخر أربع مواسم. وبهدف في الدقيقة الأخيرة تعادل هامبورغ مع شالكه 1/1 ليبتعد الفريق من الهبوط المباشر، ولكن بسبب تأخره بفارق نقطتين عن فولفسبورغ وأوغسبورغ وماينز سيتعين على الفريق الفوز لتجنب خوض دورا فاصلا. ويخطط بطل الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا الأسبق للهروب الكبير أمام فولفسبورغ، الذي فاز بلقب الدوري في 2009 ولكنه تجنب الهبوط بعدها بعامين في الجولة الاخيرة. ويأمل هامبورغ أن يكون المؤثر نيكولاي مولر جاهزا للعب مرة أخرى في هذه المباراة المهمة، بينما تتعلق آمال فولفسبورغ على المهاجم الألماني ماريو غوميز. ويحل ماينز، الذي يرجح ألا يتراجع للمركز الثالث من القاع بفضل فارق الأهداف الكبير، ضيفا على كولن، السابع، وهو المركز الذي قد يؤهله للعب في الدوري الأوروبي في حال فاز دورتموند على آينتراخت فرانكفورت في نهائي كأس ألمانيا يوم 27 الجاري. ويستضيف هيرتا برلين، الخامس، باير ليفركوزن، وبوروسيا مونشنغلادباخ مع دارمشتاد، وفرانكفورت مع الوصيف لايبزيغ، فيما يلتقي إنغولشتاد مع شالكه.