﻿الدوري الانكليزي: رباعية كاين تقود توتنهام إلى فوز ساحق على ليستر

لندن – رويترز: سجل هاري كاين المتألق أربعة أهداف وأضاف سون هيونغ مين هدفين ليسحق توتنهام مضيفه ليستر 6-1 في مباراة مليئة بالأحداث في الدوري الانكليزي.

وكانت المباراة غير مؤثرة مع ضمان توتنهام انهاء الموسم في المركز الثاني خلف تشلسي المتصدر، لكن كاين قدم عرضا مذهلا ليتصدر قائمة الهدافين، كما تألق المهاجم الكوري الجنوبي سون. وبعدما رفع رصيده إلى 26 هدفا في الدوري ليتفوق على روميلو لوكاكو مهاجم ايفرتون (24) واليكسيس سانشيز مهاجم ارسنال (23) أكد كاين أن المباراة الأخيرة ضد هال الهابط لن تشهد أي تراجع. وقال: «أردت تسجيل هدف أو هدفين على الأقل والفوز (بجائزة الهداف) في الجولة الأخيرة». وأضاف: «أنا في موقف قوي الان لكن لا تزال هناك مباراة متبقية. أتمنى أن أسجل أربعة أهداف أخرى. أتمنى أن أفوز بالحذاء الذهبي وأتمنى أن يحصل (حارس توتنهام) هوغو لوريس على القفاز الذهبي». وصنع سون الهدف الأول لكاين في الدقيقة 25 وجعل النتيجة 2-صفر بتسديدة مباشرة في الدقيقة 36. وقلص بن تشيلويل الفارق لليستر في الشوط الثاني قبل أن يجعل كاين النتيجة 3-1 بضربة رأس من مدى قريب، ثم سجل سون الهدف الرابع بتسديدة منخفضة من 25 مترا بعد أداء مهاري ممتع. وتوج كاين المتألق أداءه بهدفين آخرين في الدقائق الأخيرة ليخسر ليستر لأول مرة بملعبه بعد خمسة انتصارات متتالية بينما احتفل توتنهام بفوزه 11 في آخر 12 مباراة. وكال ماوريسيو بوشيتينو مدرب توتنهام المديح لكاين وأكد أنه لا يرغب في بيعه. وقال: «إنه رائع… واحد من أفضل المهاجمين في العالم. سيحاول تسجيل المزيد من الأهداف في المباراة المقبلة لانهاء الموسم بأفضل شكل». وتابع: «من الواضح للغاية أننا سنبقي على اللاعبين الذين نرغب في بقائهم وربما نبيع اللاعبين الذين نريد بيعهم. نشعر باطمئنان شديد بشأن لاعبينا المهمين. إنهم سعداء هنا… يملك توتنهام مشروعا رائعا».