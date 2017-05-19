﻿ملقة بوابة ريال مدريد إلى حسم اللقب الأول منذ 2012… وبرشلونة يأمل في تعثر غريمه

مدريد – د ب أ: يتطلع ريال مدريد لتفادي الهزيمة أمام مضيفه ملقة غدا في الجولة الثامنة والثلاثين الأخيرة من الدوري الأسباني ليتوج باللقب للمرة الأولى منذ 2012، في وقت يستضيف برشلونة نظيره إيبار ويأمل في أن يتعثر الريال ليتمكن من التتويج باللقب للمرة الثالثة على التوالي.

الفوز الذي حققه الريال على سيلتا فيغو 4/1 وضع الفريق في الصدارة برصيد 90 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن برشلونة. ويتوقع الجميع أن يحقق الريال الفوز الذي يسعى إليه وإكمال الجزء الأول من تحقيق الثنائية، قبل مواجهة يوفنتوس في نهائي دوري أبطال أوروبا، خاصة وأن ملقة، الحادي عشر، ليس لديه شيء يلعب من أجله. وقال الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الريال: «تتبقى مباراة ويجب أن نحقق فيها نتيجة إيجابية. ويجب أن نواصل العمل على المنوال ذاته لأن سباق الدوري لم ينته بعد». وأضاف: «سنواصل القيام بما كنا نقوم به حتى الآن. لم نضمن أي شيء بعد ويجب أن نخوض المباراة بنفس الطريقة التي نخوض بها مبارياتنا. ستكون صعبة لكننا سنحاول أن نفوز بالمباراة». ومن المقرر أن يغيب الجناح الويلزي غاريث بيل عن الريال خاصة وأنه لا يزال يقاتل للتعافي من إصابته في ربلة الساق، كما يغيب داني كارفاخال وبيبي وخاميس رودريغز. ومن جانبه قال كريستيانو رونالدو، الذي كان أداؤه الجيد سببا في وصول الريال إلى حافة التتويج بلقب الدوري: «ملقة فريق جيد، لكننا ريال مدريد وعلينا أن نظهر أفضل ما عندنا حيث نريد أن نصبح الأبطال». وسيغيب عن الفريق المضيف، الذي يدربه ميشيل لاعب الريال الأسبق، كل من زدرافكو كوزمانوفيتش وباكاري كوني، فيما تحوم الشكوك حول مشاركة خوان بابلو انور في المباراة. ويغض النظر عمن سيبدأ اللقاء، سيكون الريال واثقا من إمكانية ضمان اللقب رقم 33 في تاريخه، وإنهاء فترة الانتظار التي استمرت خمس سنوات.

في الوقت ذاته، يتعين على برشلونة الفوز على إيبار، وانتظار قيام ملقة بمفاجأة بالتغلب على الريال، ليتوج باللقب مستفيدا من المواجهات المباشرة أمام الريال. ومن المقرر أن يعود الثنائي سيرجي روبرتو وجيرارد بيكيه للفريق بعد انتهاء إيقاف الأول وعودة الثاني من الإصابة، ويمكن أن يغيب خافيير ماسكيرانو بسبب مشكلة في الفخذ، حيث أصيب خلال مباراة الفريق التي فاز بها على لاس بالماس بداية الأسبوع .وقال خوردي ألبا عقب فوز برشلونة على لاس بالماس: «يتعين علينا أن نفوز على إيبار ونأمل بأن يتعثر الريال في أسرع وقت ممكن». لكن فوز الريال على سيلتا في المباراة الأخيرة يعني أنه أمام عقبة واحدة للتويج باللقب. ويشتد الصراع بين فياريال وأتلتيك بلباو وريال سوسيداد لإنهاء الموسم في المراكز الستة الأولى للعب في الدوري الأوروبي الموسم المقبل. ويحتل فياريال المركز الخامس برصيد 64 نقطة، بفارق نقطة أمام أتلتيك بلباو وريال سوسيداد صاحبي المركزين السادس والسابع على الترتيب. وإذا تغلب برشلونة على ألافيس في نهائي الكأس، سيتأهل الفريق الذي سيحصل على المركز السابع بالدوري للبطولة تحت أي ظرف، لأنه يتم تخصيص مكان واحد فقط للفائز بكأس أسبانيا وسيكون وقتها برشلونة الذي سيشارك في دوري الأبطال. ويحل فياريال ضيفا على بلنسية، بينما يلعب ريال سوسيداد مع سيلتا فيغو. ويحل أتلتيك بلباو ضيفا على أتلتيكو مدريد، في آخر مباراة يخوضها أتلتيكو بملعب «فيسنتي كالديرون» قبل الانتقال الى ملعبه الجديد الموسم المقبل. ويلتقي غرناطة مع إسبانيول وخيخون مع ريال بيتيس وديبورتيفو لاكورونيا مع لاس بالماس، وليغانيس مع ألافيس وإشبيلية مع أوساسونا.