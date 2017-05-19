﻿التهاب معوي يصيب مئات التلاميذ في الصين

بكين ـ أ ف ب: أدخل نحو 400 تلميذ صيني الى المستشفى لإصابتهم بالتهاب في المعدة والأمعاء معدٍ جداً في مدرسة في شمال شرق البلاد على ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية.

ونقل 381 تلميذاً من مدرسة تقع في إقليم جيلين الى المستشفى بعدما عانوا من التقيؤ والإسهال والحرارة على ما أوضحت وكالة «شينخوا» للأنباء مشيرة الى ان 125 منهم غادروا المستشفى مساء الخميس. وتسببت بكتيريا في المياه المكررة التي تصل المدرسة بهذا الالتهاب على ما قال أطباء في المستشفى. وتجلب المدرسة التي تضم أكثر من عشرة آلاف تلميذ، الماء من مصدر خارجي على ما ذكرت وكالة الانباء الرسمية مشيرة الى انها علقت عملية التزود بالمياه.

وغالباً ما تصيب فيروسات نوراوك هذه الركاب على الرحلات البحرية السياحية. وتقع الإصابات عادة عندما تلوث مواد برازية مياه الشرب. ويتسبب هذا النوع من الفيروسات في وفاة 219 ألف شخص في السنة على ما أظهرت دراسة لكلية جون هوبكنز للطب نشرت الشهر الماضي. وتصل كلفة العناية الطبية بالمصابين الى 4.2 مليار دولار.