﻿عمدة لندن غاضب من سائق ترام نائم اثناء خدمته

لندن ـ د ب أ: أعرب عمدة العاصمة البريطانية لندن عن غضبه الشديد إزاء ظهور سائق ترام في المدينة وهو نائم أثناء عمله، في مقطع فيديو. ونشرت صحيفة «إيفيننج ستاندرد» البريطانية، المقطع الذي مدته دقيقة الجمعة، وذلك بعد أن قام أحد الركاب بتصوير سائق الترام وهو نائم مسنداً رأسه إلى المقود.

بعد أن قام بعمل مشاركة رابط عن التقرير، كتب صادق خان، عمدة لندن، على فيسبوك:» أنا حانق تماماً إزاء هذه الواقعة، وأنا متأكد من أن كل أهل لندن سيكونون مصدومين كما أنا اليوم». ويرجع الفيديو إلى صباح الأربعاء في ضاحية كرويدون جنوب لندن، وكان السائق قد توقف بالترام المملوء بالكامل عند إحدى الإشارات وراح في نومه، وبعد دقائق من التوقف، استيقظ على طرقات الركاب على نافذته.

وكان ترام آخر قد خرج عن مساره في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، في منطقة قريبة للغاية من كرويدون، وأسفر الحادث عن مقتل سبعة أشخاص وإصابة أكثر من 50 آخرين، وتم اتهام السائق بالقتل الخطأ نتيجة الإهمال.

وفي إشارة إلى الحادثة التي وقعت في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، كتب خان أن «العائلات والناجين المكلومين، سيصابون بالفزع حيال هذا الفيديو» مشيراً إلى أنه تحدث مع رئيس الشركة المشغلة للترام (فيرست جروب) ليعرب له عن مشاعره «بمنتهى الشفافية». وحسب صحيفة «ايفيننج ستاندرد» فقد أوقفت (فيرست جروب) السائق عن العمل وشرعت في التحقيق في الواقعة.