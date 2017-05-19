﻿البرتغال: ضبط 10 أطنان من الحشيش

لشبونة ـ أ ف ب: ضبطت الشرطة البرتغالية حوالي عشرة أطنان من الحشيش على متن سفينة كانت تهم بمغادرة مضيق جبل طارق وأوقفت ستة أشخاص يشتبه في اتجارهم بالمخدرات.

وأوضحت الشرطة أن العملية التي نفذت «بالتعاون مع السلطات الاسبانية والفرنسية والهولندية واليونانية بعد تحقيق دام سنة» سمحت بتوقيف ســــتة مشــــتبه فيهم هما برتغاليان واربعـــة هولنديين تراوحت أعمارهم بين 20 و61 عاماً.

وقالت الشرطة القضائية البرتغالية في بيان إنها تشتبه في انتماء الموقوفين الى «عصابة إجرامية عالمية الأبعاد متخصصة في الاتجار في المخدرات مع دعم كبير لها في البرتغال».

وأبحرت سفينة الصيد التي حولت الى زورق سياحي، من المغرب وكانت تتجه مع 333 رزمة حشيش على متنها، الى بلد افريقي شمالي آخر لم يحدد بهدف توزيع هذه المخدرات في افريقيا وفي «دول أوروبية عدة». وكانت السفينة ترفع العلم الهولندي وقد اعتُرضت واقتيدت الى مرفأ بورتيماو (جنوب) بفضل جهود بذلتها الوحدة البرتغالية لمكافحة المخدرات «بدعم كبير من البحرية وسلاح الجو» .