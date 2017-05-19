﻿في سنغافورة موزع آلي للسيارات الفاخرة

سنغافورة ـ أ ف ب: في سنغافورة حيث المساحة عامل مهم جداً بسبب ضيق المكان، يقترح بائع سيارات فاخرة مستخدمة عرضها للبيع في موزع آلي. فيمكن للشخص المهتم بشراء سيارة كهذه ان يطلع عليها كما في الموزعات الآلية للمشروبات الغازية أو ألواح الشوكولاتة، قبل ان يختار التي تعجبه بالضغط على زر. ويتم بعدها إنزال السيارة إليه.

وقد وضعت السيارات في واجهات زجاجية ترتفع على 15 طابقاً يمكن رؤيتها من خلال الوقوف في الشارع. يؤكد غاري هونغ (45 عاما) ان فكرة صالة العرض الجديدة هذه اتته عندما اصطحب ابنه لشراء سيارة صغيرة. ويوضح «ادركت هناك ان ترتيبها على شكل «علب عيدان ثقاب» قد يكون امراً رائعاً لعرض ما لدينا من سيارات». ويمكن للزبون وهو جالس ان يطلب معاينة سيارة فيراري أو مازيراتي أو لومبورغيني. وما ان يبت في خياره يعرض شريط مميزات السيارة في انتظار ان يتم إنزالها بمصعد كهربائي.

ويقول هونغ ان مبيعاته زادت بنسبة 30 ٪ منذ اعتماده هذا النظام في متجره الجديد في كانون الاول/ديسمبر. وتسجل في سنغافورة ثالث أعلى كثافة سكانية في العالم بعد ماكاو وموناكو وفق البنك الدولي. وهونغ على ثقة ان موزعه الالي الذي بلغت كلفته ثلاثة ملايين دولار سنغافوري (1,9 مليون يورو) قد يكون حلاً لنقص المساحات.

فشركته تملك 70 إلى 80 سيارة وهو يحتاج تالياً الى مساحة أكبر من خمس مرات لو أراد ركنها بطريقة تقليدية. وهذا المفهوم ليس بجديد. فموقع «كارفانا» الامريكي لبيع السيارات عبر الانترنت يملك موزعات عدة كهذه في الولايات المتحدة.