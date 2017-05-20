السعودية تدمر صاروخاً بالستياً أطلقه الحوثيون باتجاه الرياض

الرياض - أ ف ب – أعلن التحالف العربي الذي تقوده الرياض ضد المتمردين الحوثيين في اليمن، ان القوات السعودية اعترضت مساء الجمعة في سماء منطقة غير مأهولة جنوبي الرياض صاروخاً بالستياً اطلقه الحوثيون الذين أكدوا من جهتهم ان هدفهم كان عاصمة المملكة التي تستعد لاستقبال الرئيس الامريكي دونالد ترامب.

وقالت قيادة التحالف في بيان ان الدفاع الجوي السعودي اعترض “صاروخاً باليستياً أطلقته المليشيات الحوثية فوق منطقة غير مأهولة بالسكان شمال محافظة الرين” الواقعة على بعد 180 كلم جنوب غرب الرياض، مؤكدة انه “تم اعتراض الصاروخ وتدميره بدون أي أضرار” وان “قوات التحالف الجوية بادرت في الحال باستهداف موقع الإطلاق”.

من جهتهم أعلن المتمردون اليمنيون انهم اطلقوا “صاروخ بركان-2 الباليستي على العاصمة السعودية الرياض”.

وهذه ابعد نقطة عن الحدود اليمنية يصل اليها صاروخ يطلقه الحوثيون وحلفاؤهم من انصار الرئيس السابق علي عبد الله صالح منذ بدأ هؤلاء باستهداف الاراضي السعودية قبل عامين.

وبدأ النزاع الاخير في اليمن في 2014، وسقطت العاصمة صنعاء في أيدي المتمردين في أيلول/سبتمبر من العام نفسه. وشهد النزاع تصعيداً مع بدء التدخل السعودي على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 بعدما تمكن الحوثيون من السيطرة على أجزاء كبيرة من البلاد.

واوقعت الحرب في اليمن ما لا يقل عن 7700 قتيل معظمهم من المدنيين و42500 جريح بحسب تعداد لمنظمة الصحة العالمية.