الإيسيسكو: ننتظر من قمة الرياض تفعيل مواجهة الارهاب وإعادة القضية الفلسطينية للصدارة

الرباط - الأناضول – قالت المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، مساء الجمعة، إنها تنتظر من القمم العربية الإسلامية الأمريكية، التي ستعقد في الرياض الأحد؛ تفعيل الجهود الدولية لمواجهة الارهاب، وإعادة القضية الفلسطينية إلى الصدارة.

واعتبرت المنظمة في بيان، أن “الغرب والعالم الإسلامي في حاجة ماسة إلى بناء شراكة حقيقية، قائمة على الاحترام المتبادل”.

وشدّدت الإيسيسكو أن العالم الإسلامي ينتظر من تلك القمم كذلك “إنهاء معاناة الشعب السوري”، في إشارة إلى الحرب الأهلية المستمرة منذ عام 2011.

ورحبت بالقمم وأشادت “بالجهود الكبيرة التي بذلها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز″.

وتستضيف السعودية السبت، والأحد، 4 قمم؛ 3 منها تجمع الرئيس ترامب مع العاهل السعودي، وقادة دول الخليج، وزعماء دول عربية وإسلامية، بالإضافة إلى قمة تشاورية لدول مجلس التعاون الخليجي.