وزير الدفاع: ترامب امر “بحملة لتصفية” الجهاديين في سوريا والعراق

واشنطن - أ ف ب – صرح وزير الدفاع الامريكي جيم ماتيس ان ادارة الرئيس دونالد ترامب امرت بشن “حملة لتصفية” الجهاديين في العراق وسوريا للحد من عدد المقاتلين الاجانب الذين يعودون الى بلدانهم قدر الامكان.

واوضح ماتيس في مؤتمر صحافي في البنتاغون مقر وزارة الدفاع الامريكية ان “حملة التصفية” هذه تعني ان “تطوق” قوات التحالف مواقع تنظيم الدولة الاسلامية قبل مهاجمتها، حتى لا يتمكن الجهاديون من الفرار او التجمع في مكان آخر.

واضاف “باختصار، هدفنا هو الا يفر المقاتلون الاجانب” او على الاقل ان يكون عدد الذين يتمكنون الفرار “قليلاً جداً”.

واكد ماتيس ان “المقاتلين الاجانب يشكلون تهديداً استراتيجياً سواء عادوا الى تونس او الى كوالالمبور او باريس و ديترويت او غيرها”.

واوضح ماتيس ان القرار الآخر الذي اتخذه الرئيس ترامب هو نقل مزيد من سلطات القرار الى القادة العسكريين الذين يقودون العمليات، لاختصار مهلة اتخاذ القرار.