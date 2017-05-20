المعارضة تعد بتنظيم “اكبر” تظاهرة السبت في فنزويلا

كراكاس - أ ف ب – وعدت المعارضة الفنزويلية بأن تنظم السبت، “اكبر عرض لقوتها” منذ بداية موجة الاحتجاجات مطلع نيسان/ابريل، للمطالبة برحيل الرئيس الاشتراكي نيكولاس مادورو.

وينوي معارضو الرئيس الاحتفال بمرور خمسين يوماً على بدء التظاهرات في الاول من نيسان/ابريل. وقال خوان اندريس ميخيا احد النواب الشباب الذين يقودون التظاهرات “ليوم المقاومة الخمسين، سننظم اكبر عرض للقوة في هذه الفترة”.

واضاف في مؤتمر صحافي ان الهدف هو ان “نظهر للذين يعتقدون انهم سيدفعوننا الى التراجع اننا نشيطون اليوم اكثر من اي وقت مضى وان مشاركة الشعب تزداد من اجل التغيير”.

وتشهد فنزويلا منذ الاول من نيسان/ابريل موجة من التظاهرات وأعمال العنف. وتفيد آخر حصيلة نشرتها النيابة العامة الجمعة ان الاحتجاجات اسفرت عن سقوط 47 قتيلاً.

وتسعى المعارضة التي تشكل الاكثرية في البرلمان منذ اواخر 2015 الى دفع الرئيس الى التنحي عبر انتخابات عامة مسبقة.

وتؤجج الغضب الشعبي الازمة الاقتصادية والاجتماعية العميقة التي تعصف بهذا البلد النفطي، والذي دمره تراجع اسعار النفط الخام ونقص المواد الغذائية والادوية. والتضخم فيه هو الأعلى في العالم والجريمة متفشية.

ومنذ بداية حركة الاحتجاج، يتهم قادة المعارضة السلطات بالقيام “بقمع وحشي”، فيما تتهم الحكومة منافسيها بتشجيع “اعمال ارهابية” تمهيدا للقيام ب “انقلاب”.

وتقول منظمة “فورو بينال” غير الحكومية ان حصيلة الضحايا تشمل مئات الجرحى واعتقال 2200 شخص. وتشير الى ان 159 مدنياً على الاقل حوكموا وسجنوا من قبل محاكم عسكرية.