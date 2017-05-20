العاهل الأردني يفتتح “المنتدى الاقتصادي العالمي” وسط إجراءات أمنية مشددة

البحر الميت - الأناضول – يفتتح العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، أعمال الجلسات الرسمية للمنتدى الاقتصادي العالمي، لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، السبت، في منطقة البحر الميت (جنوب غرب العاصمة عمان).

ومنذ الجمعة، تشهد منطقة البحر الميت إجراءات أمنية مشددة، تسبق وصول الملك عبد الله الثاني، ورؤساء عرب وأجانب ومسؤولين حكوميين من عدة دول.

وفرضت قوات من الجيش الأردني، غلقاً كاملاً لمنطقة المؤتمر، الذي يقام في مركز الملك حسين بن طلال للمؤتمرات في البحر الميت، ونصبت عديد الحواجز العسكرية في محيط المنتدى.

ويشارك في المنتدى، العاهل الإسباني الملك “فيليب السادس″، والرئيس العراقي فؤاد معصوم، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ورئيس جمهورية مقدونيا جورجي إيفانوف ورئيس كوسوفو هاشم ثاتشي ورئيس النيجر محمد يوسفو.

ويحمل المنتدى لهذا العام، شعار “تمكين الأجيال نحو المستقبل”، متطرقاً إلى أبرز أدوات الثورة الصناعية الرابعة في مواجهة التحديات الجيوسياسية والاقتصادية الحالية.

وتعرض عدة ندوات خلال اليوم وغد الأحد، أبرز المقترحات لمواجهة نسب البطالة المرتفعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر استخدام التكنولوجيا، وكيفية إدماج اللاجئين في الإنتاج.

ويركز المنتدى أيضاً على ندوات تناقش الريادة والإبداع عبر التقنية الحديثة، وبناء اقتصادات تضمن مشاركة الجميع والجهود الإغاثية والدبلوماسية الضرورية لمواجهة تحديات المنطقة.