مقتل 750 من تنظيم “الدولة” خلال الشهرين ونصف الماضيين في أفغانستان

كابول – د ب أ- قتل 750 مسلحاً على الاقل، ينتمون لجماعة “خراسان” التابعة لتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في أفغانستان خلال الشهرين ونصف الماضيين، طبقاً لما ذكرته وكالة “خاما برس″ الافغانية للانباء السبت.

وذكرت القوات الامريكية في أفغانستان في بيان “منذ أوائل عام 2016، مارست قوات مكافحة الارهاب الافغانية والامريكية ضغوطاً كبيرة على مسلحي جماعة خراسان في أفغانستان. وتقلصت أرضهم وقوتهم القتالية بواقع الثلثين”.

وأضاف البيان “خلال الاشهر التسعة الماضية فقط، قتلت قوات مكافحة الارهاب الافغانية والامريكية حافظ سيد خان، أمير جماعة خراسان وحل محله عبد الحسيب. وقتلت أيضاً 12 من قادة الجماعة الكبار.

ومنذ آذار/مارس الماضي، قتلت القوات أكثر من 750 من مقاتلي جماعة خراسان، واستعادت الارض، مما أدى إلى عودة الافغان المشردين إلى ديارهم”.

وتابع البيان “في الوقت الذي تحقق فيه القوات الخاصة الافغانية والامريكية هذا التقدم، يتم كشف النقاب عن المدى الكامل لوحشية جماعة خراسان.

ومن الاعمال البشعة بشكل خاص، قيام جماعة خراسان بتجنيد أطفال وتدريبهم، وخطف فتيات وإجبارهن على الزواج من مقاتلي الجماعة.

وفرت بعض النساء، اللاتي أجبرن على الزواج مع تقدم العمليات الصديقة (التي تجريها القوات الخاصة)”.

وتابعت القوات الامريكية في أفغانستان “بالاضافة إلى إعادة الارض للمواطنين الافغان، دمرت العمليات كهوفا ومجمعات أنفاق ومراكز قيادة وسيطرة ومراكز لوجستية. وستستمر تلك العمليات حتى التغلب على جماعة خراسان في عام 2017 “.