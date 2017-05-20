بكين تقول انها اعترضت طائرة عسكرية امريكية “طبقاً للقانون”

بكين - أ ف ب – اكدت بكين مساء الجمعة، اعتراض مقاتلتين صينيتين لطائرة عسكرية امريكية وان العملية تمت “طبقا للقانون” نافية بان الحادث حصل بأسلوب “غير مهني” كما قال البنتاغون.

وقالت وزارة الدفاع الصينية في بيان نشر مساء الجمعة على موقعها “ان التصريحات الامريكية لا تتماشى مع الوقائع″.

وافاد البيان “في 17 ايار/مايو قامت طائرة استطلاع اميركية بعملية فوق البحر الاصفر الصيني (القسم الشمالي من شرقي بحر الصين) وتحرك الطيران الصيني لتحديد هويتها واجراء تحقيقات وفقاً للقانون” مؤكداً ان ما حصل تم “بمهنية” و”بشكل آمن”.

وتطلب الصين من الولايات المتحدة وقف مثل هذه الطلعات الاستطلاعية تفادياً لوقوع حوادث جديدة معتبرة ان “عمليات الاستطلاع المنتظمة للجيش الامريكي هي السبب الرئيسي للمشاكل الامنية بين الصين والقوات الجوية والبحرية الامريكية”.

وكان البنتاغون اعلن الجمعة ان طائرة دبليو سي-135 “كونستانت فينيكس″ لكشف اي انشطة نووية كانت تقوم ب”مهمة روتينية في المجال الجوي الدولي فوق شرقي بحر الصين” عندما تم اعتراضها من قبل مقاتلتين صينيتين اس يو-30.

وبحسب البنتاغون اعتبر طاقم الطائرة الامريكية المناورة الصينية “غير مهنية”.

وصدر البيان الصيني تزامناً مع بحث مستشار الدولة يانغ جييشي التحضيرات لاول جلسة حوار صينية-امريكية حول الدبلوماسية والامن في محادثة هاتفية السبت مع وزير الخارجية الامريكي ريكس تيلرسون.

وقالت الخارجية الصينية في بيان ان يانغ وتيلرسون “تبادلا وجهات النظر (…) حول القضايا ذات الاهتمام المشترك كشبه الجزيرة الكورية” دون الاشارة ما اذا تم التطرق الى الحادث الجوي.

وتقع مثل هذه الحوادث الجوية بانتظام فوق بحر الصين حيث تسعى بكين الى بسط سيادتها على مناطق يطالب بها جيرانها.