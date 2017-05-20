أول ظهور لنبيل شعيل على سرير المرض بالمستشفى بعد عمليته الجراحية

الكويت ـ خضع الفنان الكويتي نبيل شعيل لعملية جراحية عاجلة بالكويت منذ عدة ايام، وذلك بعد معاناته لفترة طويلة من آلام الظهر والركبة.

الفنان طارق العلي قام بزيارة شعيل في المستشفى، وقام بنشر مقطع فيديو لهن وهو على سرير المرض، إلا أنه طمأن جمهوره على تحسن حالته الصحية بعد الجراحة.

ومن المقرر أن يبقى الفنان الكويتي في المستشفى لبضعة أيام إلى أن تستقر حالته الصحية، وسيخضع بعد ذلك للعلاج الفيزيائي.

وكانت الصفحة الرسمية لشركة روتانا على موقع “انستغرام”، قد أعلنت خبر خضوع نبيل شعيل لجراحة عاجلة، دون الكشف عن تفاصيل مرض الفنان الكويتي، حيث كتب أدمن الصفحة: “أجرى الفنان نبيل شعيل عملية جراحية في دولة الكويت ولله الحمد تكللت بالنجاح وأسرة روتانا تتمنى له الشفاء العاجل واجر وعافية يا نبض الكويت”.