عامر زيان يدافع عن نفسه بعد تسريب فيديو له وهو يتعاطى المخدرات

بيروت ـ دافع الفنان اللبناني عامر زيان عن نفسه، بعد تسريب مقطع فيديو له وهو يتناول مخدر الكوكايين بطريقة محترفة.

الفنان اللبناني قال: “هذا الفيديو قديم منذ 5 أو 6 سنوات، وتمّ التحقيق به، وخضعت للفحوصات، بناءً على طلبي، جرّوني الى هذه القصّة وأنا كنت في بداياتي، فكلّ إنسان منّا يتعرّض الى أمور كهذه”.

ووجه نصيحة لجمهوره، في مقطع فيديو نشرته قناة الجديد، بقوله: “أتمنّى من الجميع أن يتعلّموا من قصّتي، ولا ينجرّوا الى هذه الأمور، ولا يتورّطوا لأنها تؤذيهم.. أنّنا لم نولد كاملين وكلّنا نخطئ وأنا كنت من بين الضحايا”.

زيان وجه اتهاما للصحافي شارل أيوب والمحامي جوزيف الغزال، بأنهما قاما بابتزازه من أجل المال مقابل عدم نشر الفيديو، ووجه لهما رسالة قال فيها: “إذا افتكرتما أنكما بهذا الإبتزاز هزّيتوني أو أثرتوا بي. بالعكس!! هذه رسالة قدّمتها لكل الناس كي لا يقعوا في الخطأ ويتعلّموا من خطأي. وشكراً لكل الذين تضامنوا معي”.

يذكر أنه كان قد تم تسريب مقطع فيديو لعامر زيان وهو يتعاطى مخدر الكوكايين بطريقة أوحت باعتياده على ذلك الأمر، وهو ما أثار جدلا واسعا في الوسط الفني اللبناني، إلا أن شقيقته الفنانة اللبنانية لارا الخوري، قد قامت بنشر صورة للتحليل الطبي الخاص بشقيقها الفنان، والذي يعود لعام 2013م، وقد كشف التحليل أن دم عامر زيان خالي من اي نوع من المخدرات.