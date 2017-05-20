فنجان قهوة ينقذ خمسيني من الموت

روما ـ في واقعة غربية من نوعها، وافق إيطالي يٌدعى فرناندو البالغ من العمر 52 عاما، على العدول عن الأنتحار مقابل الحصول على فنجان قهوة بعد مفاوضات السلطات الإيطالية معه لمدة 22 ساعة .

وقام المواطن الإيطالي، بإلقاء أثاث بيته من شرفة المنزل، وذلك احتجاجا على عدم قيام الشرطة بالسماع إلى بلاغاته المتعددة حول التهديدات التي وجهت له من قبل المافيا الإيطالية، ونقل فرناندو الأحداث مباشرة على الهواء من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.

ومع انتشار الخبر في مدينة تورينو قامت الشرطة بتطويق منزل المواطن، وبعد ساعات من الأخذ والرد بين الشرطة الإيطالية وفرناندو، قرر الأخير في ساعات الصباح الأولى أن يستسلم للشرطة ولكن بشرط وحيد، وهو تقديم الشرطة له فنجان من القهوة مقابل فتحه الباب وعزوفه عن الانتحار.