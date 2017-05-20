شاب الماني يعود للسجن مرة أخرى عقب خروجه بـ 45 دقيقة

برلين ـ أعتقلت الشرطة الألمانية شاب يبلغ من العمر 30 عاماً، عقب خروجه من السجن بـ 45 دقيقة .

وقالت الشرطة الألمانية ، في بيان إعلامي، إن شخصاً لم يقض ساعة واحدة بعد إطلاق سراحه حتى عاد خلف القضبان مرة أخرى. وأوضحت الشرطة أن الرجل قد اعتقل مرة أخرى بعد 45 دقيقة من مغادرته السجن في ضواحي مدينة آوغسبورج جنوبي البلاد.

وأثناء مغادرته السجن، سيطرت حالة من الغضب على الشخص وقام بلكم صندوق بريد وإلقاء حاويات القمامة في ضاحية غابلنغن بالمدينة.

وأضافت الشرطة أن إحدى سلات القمامة أطيح بها في الشارع، ما أجبر العديد من السائقين على التوقف بشكل مفاجئ وسريع، ما عرض حياة السائقين والمارة للخطر. لذلك، ألقت الشرطة القبض على الرجل البالغ من العمر 30 عاماً وقدمته مجدداً إلى القاضي، الذي حكم بعودته إلى السجن مرة أخرى.