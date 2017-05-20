مصدر أمني عراقي يفيد بمقتل شخص وإصابة اثنين فى انفجار بشمال بغداد

بغداد – د ب ا – أفاد مصدر في الشرطة العراقية، السبت، بأن عنصراً من الحشد العشائري قتل وأصيب إثنان آخران بإنفجار عبوة ناسفة إستهدف دوريتهم شمالي بغداد.

وقال المصدر في تصريح لموقع″السومرية نيوز″ إن “عبوة ناسفة كانت موضوعة بالقرب من نقطة تفتيش تابعة للحشد العشائري، في منطقة الشيخ حمد شمال بغداد انفجرت، صباح اليوم، ما أدى إلى مقتل عنصر من الدورية وإصابة إثنين آخرين”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “قوة امنية وصلت الى مكان الحادث ونقلت الجريحين الى مستشفى قريب، وجثة القتيل الى الطب العدلي”.