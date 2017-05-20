إصابة مستوطن إسرائيلي بعملية طعن في القدس القديمة

القدس – الأناضول - قالت الشرطة الإسرائيلية، إن مستوطناً إسرائيلياً، أُصيب بجروح طفيفة بعد تعرضه للطعن في البلدة القديمة، من مدينة القدس الشرقية السبت.

وقالت لوبا السمري، المتحدثة بلسان الشرطة الإسرائيلية، في تصريح مكتوب، إن “مواطناً يهودياً متديناً تعرض على ما يبدو للطعن وأُصيب بجروح طفيفة نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج”.

وأضافت:” تواصل الشرطة أعمال البحث والتحقيق بكافة التفاصيل والملابسات التي لم تتضح معالمها بعد”.

وقالت مؤسسة نجمة داود الحمراء، التي تقدم الإسعافات للإسرائيليين، في تصريح صحافي إن المصاب عمره 30 عاماً، وأصيب بنزيف في الجزء العلوي من جسده.

وقال شهود عيان إن قوات الشرطة الإسرائيلية أغلقت بوابات البلدة القديمة أمام حركة المواطنين.