ماكرون يستقبل رئيس الوزراء الايطالي الاحد قبل قمة مجموعة السبع

باريس – أ ف ب – يستقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون مساء الاحد في باريس، رئيس الحكومة الايطالية باولو جنتيلوني في اطار التحضير لقمة مجموعة السبع الي تعقد الاسبوع المقبل في صقلية، حسبما أعلنت الرئاسة الفرنسية.

وأوضح المصدر نفسه ان ماكرون وجنتيلوني سيدليان بيان مشترك عند الساعة 18,00 ت غ قبل تناول العشاء في الاليزيه.

ويأتي اللقاء قبل ايام فقط على قمة لرؤساء دول وحكومات مجموعة السبع (الولايات المتحدة واليابان والمانيا وفرنسا وبريطانيا وايطاليا وكندا) ستعقد في تارومينا في جزيرة صقلية الايطالية.

سيكون أحد ابرز مواضيع القمة مكافحة الاحترار المناخي والدفاع عن معاهدة باريس في الوقت الذي يهدد فيه الرئيس الامريكي دونالد ترامب بالانسحاب منها.

وكان ترامب اعلن انه سيتخذ قراره في هذا الشأن بعد قمة مجموعة السبع.