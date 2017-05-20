بوتين يهنئ روحاني بفوزه في الانتخابات الرئاسية الإيرانية

موسكو – د ب ا – بعث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، برقية تهنئة لحسن روحاني، عقب إعلان فوز الأخير في الانتخابات الرئاسية الإيرانية لولاية ثانية.

وقال الكرملين في بيانه، السبت، إن الرئيس بوتين أعرب عن استعداد بلاده لمواصلة تعزيز علاقات الشراكة الروسية الإيرانية حول القضايا الثنائية والدولية.

كان التلفزيون الإيراني أعلن في وقت سابق فوز روحاني بانتخابات الرئاسة لولاية ثانية بعد منافسة شديدة مع إبراهيم رئيسي.

يشار إلى أن روسيا وإيران تدعمان بقوة حكومة الرئيس السوري بشار الأسد في قتاله ضد المعارضة المسلحة والتنظيمات المتطرفة في بلاده .

وتنشر روسيا قوات في قاعدة حميميم ،الواقعة شمال غربي سوريا، حيث تنطلق منها طائراتها لدعم القوات السورية.