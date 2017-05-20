وزير العدل الألماني يؤيد فصل الجنود الذين يمجدون تقاليد الجيش النازي

برلين- د ب أ- أعرب هايكو ماس، وزير العدل الألماني، عن تأييده لعدم التسامح مع الجنود الذين يمجدون تقاليد الجيش النازي إبان حكم ادولف هتلر (1945-1933).

وفي تصريحات لصحيفة “باساور نويه برسه” الألمانية الصادرة السبت، قال الوزير المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي: “يجب أن يكون الأمر واضحا تماما، ولاسيما فيما يتعلق بالتاريخ الألماني، أن من يمجد الجيش النازي لهتلر، ليس له أي مكان على الإطلاق في الجيش الألماني”.

وأضاف ماس أن “الأبطال كانوا في المقاومة”، لكنه حذر في الوقت نفسه من وضع القوات المسلحة تحت الاشتباه العام بسبب واقعة القبض على الجندي اليميني المتطرف فرانكو ايه وزميله وشريكه المحتمل ماكسيمليان تي.

وأوضح ماس: “لا ينبغي لنا بأي حال من الأحوال أن نحمل مسؤولية جرائم أفراد لعشرات الالاف من الجنود، والموظفين المدنيين، الذين يؤدون عملهم يوميا لدى الجيش بشكل نموذجي”.

وكانت مصادر من وزارة الدفاع الألمانية قد أكدت يوم الأربعاء الماضي أنه تم العثور على مزيد من التذكارات النازية خلال تفتيش كافة ثكنات الجيش الألماني.

وذكرت مصادر من لجنة شؤون الدفاع في البرلمان الألماني لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن إجمالي التذكارات النازية التي تم العثور عليها داخل ثكنات عسكرية بلغ 41 تذكارا.

وبحسب بيانات وزارة الدفاع، فإنه تم اكتشاف عملات معدنية تحمل شعارات نازية وجداريات، إلا أن التذكارات النازية الجديدة، التي تم العثور عليها، لم تكن بفداحة التذكارات التي عُثر عليها في ثكنتي دوناوشينجن جنوبي ألمانيا وإلكيريش الفرنسية.