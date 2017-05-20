خضوع مشتبه به في إطلاق نار في الشانزليزيه لتحقيق فرنسي رسمي

باريس- رويترز- قال مصدر قضائي فرنسي السبت إن رجلا يعتقد أنه كان شريكا لشخص قتل بالرصاص شرطيا في شارع الشانزليزيه في باريس في أبريل نيسان يخضع لتحقيق رسمي ومددت السلطات احتجازه.

وعثر محققون على الحمض النووي للرجل على السلاح الذي استخدمه مطلق النار الذي حددت السلطات هويته بأنه يدعى كريم الشرفي. وفتح الشرفي النار على سيارة للشرطة متوقفة في الشارع الشهير في باريس مما أسفر عن مقتل ضابط واحد وإصابة اثنين آخرين قبل أن تقتله الشرطة.

وقال المصدر إن المعتقل لم يكن معروفا من قبل لدى أجهزة مكافحة الإرهاب.