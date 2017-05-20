أردوغان: لا يمكن السماح بتغلغل الشبكات الإرهابية داخل الجامعات

إسطنبول- الأناضول- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إنه لا يمكن لأي دولة في العالم أن تسمح لتغلغل الشبكات الإرهابية داخل جامعاتها، وشدد على أن العنف والأسلحة ليسا وسيلة مشروعة لاسترجاع الحقوق.

جاء ذلك في كلمة ألقاها أردوغان السبت، في مراسم افتتاح جامعة ابن خلدون، بمركز المؤتمرات في مدينة إسطنبول.

وأضاف أن بلاده تحارب الإرهاب وشبكات الإجرام والذين يقدمون الدعم الفكري واللفظي لتلك الشبكات، مؤكداً أنه لا يمكن لأي دولة في العالم أن تعتبر الترويج للمنظمات الإرهابية حرية تعبير.

ولفت الرئيس التركي أن جهات (لم يسمها)، تقصي من لا يوافق على أيديولوجياتها، تستهدف حاليًّا حكومة ودولة بلاده.

وشدد على أن جميع الأفكار متاحة للنقاش بحرية طالما أنها لا تخدم الإرهاب، واستدرك أن بلاده ستواصل بكل حزم مكافحة الإرهاب.

وأضاف “كفاحنا ليس ضد الأفكار، وإنما ضد الإرهاب والمنظمات الإرهابية وشبكات الإجرام التي تدعمها فكرياً ولفظياً”.

وأعرب أردوغان عن تقديره للمشرفين على الجامعة التي خصصت قسماً كبيراً من مقاعدها الدراسية للطلاب الأجانب، ودعم بلاده لجامعة ابن خلدون كباقي الجامعات التركية.