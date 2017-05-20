العاهل السعودي يشرح لترامب تقاليد تناول القهوة العربية ويتبادلان الاشادة بأهمية الزيارة على تويتر

الرياض- الأناضول- أ ف ب- شرح العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز للرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال استقباله له السبت تقاليد تناول القهوة العربية، التي تقدم للضيوف ترحيبا واحتفاء بهم.

وبمجرد وصول الرئيس الأمريكي برفقة العاهل السعودي إلى الصالة الملكية بمطار الملك خالد الدولي، تم تقديم القهوة العربية لترامب والملك سلمان.

وأظهرت لقطات تم بثها مباشرة عبر التلفزيون السعودي خلال الاستقبال، الملك سلمان يوجه حديثه لترامب بعد أن فرغا كليهما من القهوة، ثم هز فنجان القهوة وهو يشرح له أن ذلك يشير إلى الانتهاء منها وعدم الرغبة في تناول فنجان آخر، وذلك حسب التقاليد العربية في السعودية.

ولتقديم القهوة العربية للضيوف تقاليد وقواعد خاصة، منها تقديم فنجان القهوة باليمين، وعدم ملئه بالكامل، وهز الفنجان من قبل الضيف، في إشارة إلى الاكتفاء من شرب القهوة.

ووصل ترامب إلى الرياض صباح السبت في أول زيارة خارجية له منذ توليه منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي.

ويعقد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز وترامب قمة سعودية أمريكية تركز على تعزيز الروابط السياسية، والاقتصادية، والثقافية، والأمنية بين البلدين، وبحث المستجدات الإقليمية والدولية.

وتستضيف المملكة، السبت والأحد، قمة تشاورية خليجية، وثلاثة قمم ستجمع ترامب مع العاهل السعودي، وقادة دول الخليج، وزعماء دول عربية وإسلامية.

ويرتقب مشاركة 55 قائداً، وممثلاً عن دول العالم الإسلامي في القمم الثلاث، بالإضافة إلى ترامب.

ومن جانب آخر، اعتبر العاهل السعودي في تغريدة على تويتر أن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي بداها إلى المملكة السبت ستعزز التعاون وتساهم في أمن واستقرار العالم.

وفي أول تغريدة على حسابه الرسمي منذ 30 اذار/ مارس، كتب الملك سلمان “نرحب بفخامة الرئيس الامريكي (…) في المملكة. ستعزز زيارتكم تعاوننا الاستراتيجي، وستحقق الامن والاستقرار للمنطقة والعالم”.

بدوره، كتب ترامب في أول تغريدة له على حسابه الشخصي بعيد وصوله إلى المملكة “شعور رائع ان اتواجد في الرياض (…) اتطلع الى (لقاءات) فترة ما بعد الظهر والمساء”.

وزيارة ترامب للسعودية، هي أول زيارة خارجية له، منذ توليه منصبه في 20 يناير/ كانون الثاني الماضي، ليصبح بذلك أول رئيس أمريكي يبدأ زياراته الخارجية بزيارة دولة عربية أو إسلامية.