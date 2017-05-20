﻿دراما رمضانية على «أم بي سي» لمحاربة أفكار تنظيم «الدولة»

لندن ـ «القدس العربي»: كشفت قناة «أم بي سي» المحسوبة على التيار الليبرالي في السعودية عن مسلسل درامي سيُعرض على شاشتها في رمضان ويهدف لمقاومة تنظيم الدولة الاسلامية ومحاربة أفكاره المتطرفة، في مبادرة هي الأولى من نوعها، وتأتي بعد فترة وجيزة من حديث في هذا الخصوص بين وزير الخارجية الأميركي ودبلوماسيين عرب في واشنطن.

وقالت قناة (mbc) الفضائية، وهي محطة سعودية تبث من دبي، إن المسلسل الجديد الذي يتحدث عن تنظيم الدولة يحمل اسم «غرابيب سود»، وسوف يبث خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدة أن «المسلسل يعدّ الأضخم من نوعه في هذا المجال».

وأوضحت القناة إن فكرة الهدف من المسلسل هي محاربة تنظيم الدولة إعلاميا، وتعرية أساليبه وأفكاره، حيث يسلط المسلسل الضوء على تجنيد تنظيم الدولة للنساء والأطفال وقيام عناصره بممارسات غير أخلاقية.

وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» قالت قبل عدة أسابيع إن وزير الخارجية الأميركية ريكس تيلرسون عقد اجتماعا مع دبلوماسيين عرب وأجانب تحدثوا عن مواضيع من بينها المسلسل الذي اعتبر خطوة في الطريق الصحيح نحو محاربة التنظيم إعلاميا.

وتفاعل ناشطون مع إعلان المسلسل، وسط تخوف البعض من أن يحمل «تشويها لصورة الإسلام» على غرار حلقات مسلسل «سيلفي» في رمضان الماضي التي جسدت دور عناصر من تنظيم الدولة وأثارت جدلا واسعا حينها.

وكتب الناشط السعودي محمد الروقي مغرداً على «تويتر» ومعلقاً على المسلسل الجديد: « ليس لدي أي مشكلة مع هذا العمل بل أصفق له. لكن هل تجرؤ «إم بي سي» على انتاج مسلسل عن حزب الله وميلشيات إيران في المنطقة؟».

وتساءل ناشط سعودي آخر: «غرابيب سود… ولماذا اختيار «داعش» تحديداً دون التنظيمات الإرهابية الأخرى كحزب الله والحشد الشعبي؟!».

أما الشيخ المعروف مالك الأحمد فعلق بالقول: «أكثر ما نخشاه -في غياب معالجة درامية من جهات موثوقة -أن تقوم MBC بتشويه التدين بالكامل وحرف مفهوم الجهاد وتمييع أحكام الاسلام».

وكتب ناشط آخر معلقاً: «مسلسل غرابيب سود والذي سيعرض على mbc في رمضان: هل أنتم تمدحون داعش أم ماذا؟… فالغرابيب السود هي الجبال العظيمة السوداء فكانكم تمدحونهم».